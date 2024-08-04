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  • На Дніпропетровщині загорілася будівля на території приватного домоволодіння

На Дніпропетровщині загорілася будівля на території приватного домоволодіння

Сьогодні 10:50
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У Нікопольському районі сталася пожежа на території приватного домоволодіння.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині загорілася будівля на території приватного домоволодіння

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

4 серпня о 05:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння, розташованого на вулиці Миру села Високе Томаківської селищної територіальної громади, — йдеться у дописі рятувальників.

На місці вогнеборці встановили, що зайнялася господарча споруда та майно всередині на площі 120 кв.м.

Пожежу вдалося загасити за півтори години. 

На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.

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