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  • На Дніпропетровщині зафіксували птаха, схожого на дорогоцінний камінь: як виглядає

На Дніпропетровщині зафіксували птаха, схожого на дорогоцінний камінь: як виглядає

Сьогодні 12:48
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У Дніпропетровській області помітили яскравого птаха-рибалку.

 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксували птаха, схожого на дорогоцінний камінь: як виглядає

Птах-рибалка має блискуче темно-блакитне забарвлення з дрібними світлими цяточками на голові та крилах, чим нагадує дорогоцінний камінь, великий дзьоб та руде пір’я знизу. Він перебуває під захистом Бернської конвенції та Директиви Європейського союзу про захист диких птахів.

Зафіксував на фото незвичайного птаха мешканець Ігор Янчук. Світлину поширили в місцевому телеграм-каналі “Мой Днепр”.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксували птаха, схожого на дорогоцінний камінь: як виглядає

Незвичайна пташка за розмірами трохи більша від горобця. Вона населяє узбережжя водойм, гніздиться в норах схилами круч та в дуплах дерев. Живиться дрібною рибою й комахами. В Україні гніздовий, перелітний та рідкісний вид, що зимує.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що нещодавно у Дніпрі посеред житлового масиву помітили дикого птаха з довжелезними пальцями.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксували птаха, схожого на дорогоцінний камінь: як виглядаєУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксували птаха, схожого на дорогоцінний камінь: як виглядаєРусский

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