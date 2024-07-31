На Дніпропетровщині зафіксували птаха, схожого на дорогоцінний камінь: як виглядає

У Дніпропетровській області помітили яскравого птаха-рибалку.

Птах-рибалка має блискуче темно-блакитне забарвлення з дрібними світлими цяточками на голові та крилах, чим нагадує дорогоцінний камінь, великий дзьоб та руде пір’я знизу. Він перебуває під захистом Бернської конвенції та Директиви Європейського союзу про захист диких птахів.

Зафіксував на фото незвичайного птаха мешканець Ігор Янчук. Світлину поширили в місцевому телеграм-каналі “Мой Днепр”.

Незвичайна пташка за розмірами трохи більша від горобця. Вона населяє узбережжя водойм, гніздиться в норах схилами круч та в дуплах дерев. Живиться дрібною рибою й комахами. В Україні гніздовий, перелітний та рідкісний вид, що зимує.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що нещодавно у Дніпрі посеред житлового масиву помітили дикого птаха з довжелезними пальцями.

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