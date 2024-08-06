На Дніпропетровщині зафіксували 2 підозри на лептоспіроз: результати щотижневого моніторингу

На Дніпропетровщині здійснили щотижневий моніторинг санітарно-епідемічної ситуації.

У Дніпропетровському обласному ЦКПХ оприлюднили результати моніторингу санітарно-епідемічної ситуації в області за період з 26 липня по 1 серпня.

Захворюваність

Загалом минулого тижня не було зареєстровано спалахи інфекційних хвороб, випадки або підозри на холеру. Показники інфекційної захворюваності відповідають сезонним рівням.

Грип та ГРВІ – на міжсезонному рівні.

COVID-19 – 418 випадків, у лікарнях – 74, летальні випадки не зареєстровані.

ГКІ (гострі кишкові інфекції) – менше рівня попереднього тижня – 156 випадків.

Кашлюк – 6 поодиноких випадків.

Гострий вірусний гепатит – 2 випадки.

Лептоспіроз – 2 підозри. Перший – у місті Новомосковськ – не підтвердився, другий – у місті Кривий Ріг – лабораторно підтверджено.

2 підозри. Перший – у місті Новомосковськ – не підтвердився, другий – у місті Кривий Ріг – лабораторно підтверджено. Сказ – в медзаклади звернулось 8 осіб, з них 1 дитина.

Моніторинг інфекцій у воді

В 3-х пробах прісної води виявлені холероподібний вібріон, який не викликає холеру, але провокує виникнення гострої кишкової інфекції:

р.Кільчень в зоні відпочинку в межах м.Підгороднє;

р.Дніпро в межах КЗК «Парк культури та відпочинку «Сагайдак»;

р.Томаківка в межах зони відпочинку на березі Миколаївського водосховища м.Марганець

За результатами досліджень у перевірених 146 пробах води збудників інфекційних захворювань не виявлено, 93 проби мають відхилення від нормативів, однак ці показники є сталими протягом багатьох років.

Нагадаємо, на Криворіжжі чоловік помер від лептоспірозу: що відомо.

Читайте також:

Українська

Автор: