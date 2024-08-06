Сайт Дніпра Новини На Дніпропетровщині зафіксували 2 підозри на лептоспіроз: результати щотижневого моніторингу На Дніпропетровщині зафіксували 2 підозри на лептоспіроз: результати щотижневого моніторингу
На Дніпропетровщині здійснили щотижневий моніторинг санітарно-епідемічної ситуації.
У Дніпропетровському обласному ЦКПХ оприлюднили результати моніторингу санітарно-епідемічної ситуації в області за період з 26 липня по 1 серпня.
Захворюваність
Загалом минулого тижня не було зареєстровано спалахи інфекційних хвороб, випадки або підозри на холеру. Показники інфекційної захворюваності відповідають сезонним рівням.
Грип та ГРВІ – на міжсезонному рівні. COVID-19 – 418 випадків, у лікарнях – 74, летальні випадки не зареєстровані. ГКІ (гострі кишкові інфекції) – менше рівня попереднього тижня – 156 випадків. Кашлюк – 6 поодиноких випадків. Гострий вірусний гепатит – 2 випадки. Лептоспіроз – 2 підозри. Перший – у місті Новомосковськ – не підтвердився, другий – у місті Кривий Ріг – лабораторно підтверджено. Сказ – в медзаклади звернулось 8 осіб, з них 1 дитина. Моніторинг інфекцій у воді
В 3-х пробах прісної води виявлені холероподібний вібріон, який не викликає холеру, але провокує виникнення гострої кишкової інфекції:
р.Кільчень в зоні відпочинку в межах м.Підгороднє; р.Дніпро в межах КЗК «Парк культури та відпочинку «Сагайдак»; р.Томаківка в межах зони відпочинку на березі Миколаївського водосховища м.Марганець
За результатами досліджень у перевірених 146 пробах води збудників інфекційних захворювань не виявлено, 93 проби мають відхилення від нормативів, однак ці показники є сталими протягом багатьох років.
Нагадаємо, на Криворіжжі чоловік помер від лептоспірозу:
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