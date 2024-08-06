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  • На Дніпропетровщині зафіксували 2 підозри на лептоспіроз: результати щотижневого моніторингу

На Дніпропетровщині зафіксували 2 підозри на лептоспіроз: результати щотижневого моніторингу

Сьогодні 10:56
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На Дніпропетровщині здійснили щотижневий моніторинг санітарно-епідемічної ситуації.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксували 2 підозри на лептоспіроз: результати щотижневого моніторингу

У Дніпропетровському обласному ЦКПХ оприлюднили результати моніторингу санітарно-епідемічної ситуації в області за період з 26 липня по 1 серпня. 

Захворюваність

Загалом минулого тижня не було зареєстровано спалахи інфекційних хвороб, випадки або підозри на холеру. Показники інфекційної захворюваності відповідають сезонним рівням. 

  • Грип та ГРВІ – на міжсезонному рівні. 
  • COVID-19 – 418 випадків, у лікарнях – 74, летальні випадки не зареєстровані.
  • ГКІ (гострі кишкові інфекції) – менше рівня попереднього тижня – 156 випадків. 
  • Кашлюк – 6 поодиноких випадків. 
  • Гострий вірусний гепатит – 2 випадки. 
  • Лептоспіроз – 2 підозри. Перший – у місті Новомосковськ – не підтвердився, другий – у місті Кривий Ріг – лабораторно підтверджено. 
  • Сказ – в медзаклади звернулось 8 осіб, з них 1 дитина. 

Моніторинг інфекцій у воді

В 3-х пробах прісної води виявлені холероподібний вібріон, який не викликає холеру, але провокує виникнення гострої кишкової інфекції:

  • р.Кільчень в зоні відпочинку в межах м.Підгороднє;
  • р.Дніпро в межах КЗК «Парк культури та відпочинку «Сагайдак»;
  • р.Томаківка в межах зони відпочинку на березі Миколаївського водосховища м.Марганець

За результатами досліджень у перевірених 146 пробах води збудників інфекційних захворювань не виявлено, 93 проби мають відхилення від нормативів, однак ці показники є сталими протягом багатьох років. 

Нагадаємо, на Криворіжжі чоловік помер від лептоспірозу: що відомо.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині зафіксували 2 підозри на лептоспіроз: результати щотижневого моніторингуУкраїнська

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