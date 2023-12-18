На Дніпропетровщині за тиждень на COVID захворіли понад 200 дітей

За 8-14 грудня на Дніпропетровщині на коронавірус захворіли 1406 людей, зокрема 201 дитина до 17 років. У порівнянні з минулим звітним тижнем захворюваність знизилася на 6,6% (тоді було 1505 випадків).
Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За звітний тиждень до лікарень з коронавірусом госпіталізували 204 людини, зокрема 5 пацієнтів доправили до відділень реанімації та інтенсивної терапії.
На жаль, також зареєстровано 5 летальних випадків через цю хворобу – це пацієнти, які мали супутні захворювання та не були щеплені проти COVID-19.
Будь ласка, дбайте про своє здоров’я, не забувайте про профілактику та щеплення!
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Александра Лучка
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