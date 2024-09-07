На Дніпропетровщині за пограбування затримали чоловіка та жінку

У Кам'янському районі поліцейські затримали за пограбування чоловіка та жінку.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

У першому випадку жінка побила знайому та відібрала у неї мобільний телефон, в іншому — раніше судимий чоловік заволодів гаджетом рідної тітки.

У м. П’ятихатки під час спілкування між двома жінками виникла сварка. В ході конфлікту 41-річна підозрювана побила 22-річну дівчину та вихопила у неї з руки мобільний телефон та втекла. У Кам’янському 36-річний чоловік прийшов додому до своєї тітки та попросив мобільний телефон для здійснення термінового дзвінка. І щойно гаджет опинився у нього в руках – швидко вибіг із ним з квартири, — йдеться у дописі.

Обом фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.

Тепер їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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