На Дніпропетровщині за пограбування затримали чоловіка та жінку

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
У першому випадку жінка побила знайому та відібрала у неї мобільний телефон, в іншому — раніше судимий чоловік заволодів гаджетом рідної тітки.
У м. П’ятихатки під час спілкування між двома жінками виникла сварка. В ході конфлікту 41-річна підозрювана побила 22-річну дівчину та вихопила у неї з руки мобільний телефон та втекла. У Кам’янському 36-річний чоловік прийшов додому до своєї тітки та попросив мобільний телефон для здійснення термінового дзвінка. І щойно гаджет опинився у нього в руках – швидко вибіг із ним з квартири, — йдеться у дописі.
Обом фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.
Тепер їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
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