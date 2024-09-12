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На Дніпропетровщині за добу загасили 25 пожеж в екосистемах

Сьогодні 07:16
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У Дніпропетровській області палають екосистеми.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині за добу загасили 25 пожеж в екосистемах

За минулу добу рятувальники загасили 25 пожеж на відкритих територіях: 21 займання сухої рослинності та 4 пожежі, де осередком було сміття. Площа знищена вогнем — 17 га.

Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області.

Вогнеборці закликають громадян не палити суху траву.

“Вкотре закликаємо громадян бути свідомими та дбати про правила пожежної безпеки на відкритих територіях! Недбале та легковажне відношення до протипожежних заходів може спровокувати значні матеріальні збитки, нанести шкоду вашому життю і здоров’ю та навколишньому середовищу”, – йдеться в повідомленні ДСНС.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині за добу загасили 25 пожеж в екосистемахУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині за добу загасили 25 пожеж в екосистемахРусский

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