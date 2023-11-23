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  • На Дніпропетровщині за дезертирство під суд піде офіцер СБУ: чим саме він провинився

На Дніпропетровщині за дезертирство під суд піде офіцер СБУ: чим саме він провинився

Сьогодні 18:01
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Судитимуть офіцера-дизертира.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині за дезертирство під суд піде офіцер СБУ: чим саме він провинився

Офіцер, який 24 лютого мав прибути до запасного пункту збору, цього не зробив та втік на окуповану Росією територію України. 

Силовик на момент вторгнення був на території Щастинського району на Луганщині. Втім, мав з’явитися на службу того ж дня. 

Наразі обвинувальний акт стосовно капітана СБУ за фактом дезертирства (ч. 4 ст. 408 КК України) скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 12 років ув’язнення.

Обвинувачений переховується від суду на тимчасово окупованій території України в Луганській області.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську за процесуального керівництва прокурорів Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині за дезертирство під суд піде офіцер СБУ: чим саме він провинивсяУкраїнська

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