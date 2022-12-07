Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині за держзраду судитимуть чоловіка, який 4 місяці працював на РФ

На Дніпропетровщині за держзраду судитимуть чоловіка, який 4 місяці працював на РФ

Сьогодні 16:01
просмотров

На Дніпропетровщині в держзраді підозрюють чоловіка, який зливав ворожим спецслужбам інформацію про обстріли та ЗСУ.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині за держзраду судитимуть чоловіка, який 4 місяці працював на РФ

Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровської обласної прокуратури.
 
Відомо, що затриманий з лютого по червень 2022 систематично передавав росіянам дані про розташування військових об’єктів та цивільної інфраструктури. Робив він це через месенджери, а потім отримував від своїх кураторів гроші.
 
Зокрема, він злив дані про переміщення техніки в Запоріжжі та на Дніпропетровщині. Затримали колаборанта на Нікопольщині. Під час обшуку у нього знайшли телефон, через який він і передавав інформацію. 
 
Тепер чоловіка судитимуть за державну зраду.
 

Читайте также:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині за держзраду судитимуть чоловіка, який 4 місяці працював на РФУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині за держзраду судитимуть чоловіка, який 4 місяці працював на РФРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі на одному із підприємств від травм помер співробітник
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:49
    У Кривому Розі на одному із підприємств від травм помер співробітник

    У вівторок, 6 грудня, на підприємстві “АрселорМіттал Кривий Ріг” в…

    У міноборони рф розповіли, що нібито знищили у Кривому Розі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:05
    У міноборони рф розповіли, що нібито знищили у Кривому Розі

    Учора ввечері у Кривому Розі пролунав вибух.

    У Кривому Розі горів гараж з авто всередині (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:07
    У Кривому Розі горів гараж з авто всередині (ФОТО)

    У вівторок, 6 грудня, об 11:06 на лінію «101» повідомили…

    Через знеструмлення деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:09
    Через знеструмлення деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

    Сьогодні, 7 грудня, деякі мешканці Дніпра через відключення світла залишилися…

    Наверх