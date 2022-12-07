На Дніпропетровщині за держзраду судитимуть чоловіка, який 4 місяці працював на РФ
На Дніпропетровщині за держзраду судитимуть чоловіка, який 4 місяці працював на РФ
Сьогодні 16:01
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На Дніпропетровщині в держзраді підозрюють чоловіка, який зливав ворожим спецслужбам інформацію про обстріли та ЗСУ.
Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровської обласної прокуратури.
Відомо, що затриманий з лютого по червень 2022 систематично передавав росіянам дані про розташування військових об’єктів та цивільної інфраструктури. Робив він це через месенджери, а потім отримував від своїх кураторів гроші.
Зокрема, він злив дані про переміщення техніки в Запоріжжі та на Дніпропетровщині. Затримали колаборанта на Нікопольщині. Під час обшуку у нього знайшли телефон, через який він і передавав інформацію.
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