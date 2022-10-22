На Дніпропетровщині з палаючої квартири врятували 6-річного хлопчика

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.
21 жовтня, до рятувальників надійшов виклик про пожежу в місті Покров Нікопольського району. Приїхавши на місце події, вони побачили, як горить балкон квартири на третьому поверсі. Мешканці будинку розповіли, що в охопленому вогнем приміщенні вони чули плач дитини.
Рятувальники зламали вхідні двері і опинилися в трикімнатній квартирі. На крики вогнеборців відразу відгукнулась дитина. 6-річний хлопчик сховався в шафі.
Надзвичайники зайшли до кімнати і винесли дитину на вулицю. Хлопчик отруївся димом, тому його передали медикам, які відвезли постраждалого в лікарню. Менш ніж за годину рятувальники ліквідували пожежу в квартирі.
ДСНС застерігає і просить батьків пояснити дітям, що гратися з вогнем не можна, а якщо сталася пожежа не треба ховатися у шафі.
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