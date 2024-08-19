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  • На Дніпропетровщині з озера витягли тіло чоловіка, який напередодні зник на популярному курорті

На Дніпропетровщині з озера витягли тіло чоловіка, який напередодні зник на популярному курорті

Сьогодні 13:39
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На Дніпропетровщині з озера витягли тіло чоловіка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з озера витягли тіло чоловіка, який напередодні зник на популярному курорті

У понеділок, 19 серпня, рятувальники дістали зі штучної водойми, розташованої неподалік бази відпочинку у селі Єлизаветівка Дніпровського району, тіло чоловіка. 

Нагадаємо, цієї неділі, 18 серпня, чоловік пішов купатися та зник під водою. Рятувальники провели візуальне обстеження берегів та поверхні водойми, проте нікого не знайшли. Пошуки вирішили продовжити наступного дня. 

Зранку водолази-рятувальники виловили з водойми тіло потонулого 40-річного чоловіка. Труп виявили на глибині 4 метри та на відстані 7 метрів від берега.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з озера витягли тіло чоловіка, який напередодні зник на популярному курорті

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині з озера витягли тіло чоловіка, який напередодні зник на популярному курортіУкраїнська

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