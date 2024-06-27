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  • На Дніпропетровщині юнак помстився давньому недругу, вдаривши його ножем

На Дніпропетровщині юнак помстився давньому недругу, вдаривши його ножем

Сьогодні 13:12
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18-річний юнак вдарив ножем свого давнього знайомого через давню образу.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині юнак помстився давньому недругу, вдаривши його ножем

У Жовтих Водах поліцейські затримали 18-річного юнака, який напав з ножем на знайомого. Молодик згадав минулі образи та вирішив з’ясувати стосунки за допомогою ножа.

Злочин стався 24 червня пізно ввечері, коли підозрюваний юнак у своєї знайомої. Втім, до будинку, де живе подруга, прийшов 27-річний чоловік, з яким у нього склалися неприязні стосунки. Між ними виник конфлікт, у ході якого підозрюваний з ножем накинувся на чоловіка.

Потерпілого з пораненням ушпиталили до лікарні. 

Юнаку, який вдарив ножем чоловіка, оголосили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині юнак помстився давньому недругу, вдаривши його ножемУкраїнська

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