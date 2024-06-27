На Дніпропетровщині юнак помстився давньому недругу, вдаривши його ножем

У Жовтих Водах поліцейські затримали 18-річного юнака, який напав з ножем на знайомого. Молодик згадав минулі образи та вирішив з’ясувати стосунки за допомогою ножа.
Злочин стався 24 червня пізно ввечері, коли підозрюваний юнак у своєї знайомої. Втім, до будинку, де живе подруга, прийшов 27-річний чоловік, з яким у нього склалися неприязні стосунки. Між ними виник конфлікт, у ході якого підозрюваний з ножем накинувся на чоловіка.
Потерпілого з пораненням ушпиталили до лікарні.
Юнаку, який вдарив ножем чоловіка, оголосили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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