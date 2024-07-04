На Дніпропетровщині виявили кусючих водяних скорпіонів: де вони водяться

Жителі Дніпропетровщини помітили кусючих водних скорпіонів.

Жителі Дніпропетровщини виявили дивне створіння. Galina Chernih у Facebook-спільноті “Тваринний світ України” запиталася знавців, що це за звір. Виявилося, що жінка знайшла водяного скорпіона – хижого клопа, який, як відомо з назви, живе у водоймах.

Ці створіння несуть загрозу для дрібних тварин та можуть бути досить шкідливими для людей.

Водяний скорпіон, або Nepidae – водяний клоп, який водиться у прісних водоймах без течії. Зазвичай це ставки, або мілкі річки. Побачити клопів можна на березі, коли вони визирають із води, аби вдихнути кисень.

Це хижаки. Водяні скорпіони годинами вичікують свою жертву, перед тим як поласувати нею. Укус клопа отруйний, але для людей великої небезпеки не несе.

Але все одно не варто першими чіпати цих створінь.

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