У лісах на Дніпропетровщині висадять мільйони дерев

Мільйони дерев висадять на Дніпропетровщині.

На Дніпропетровщині розпочали лісокультурну кампанію. Цьогоріч планують висадити рекордну за останні роки кількість сіянців — вісім мільйонів. Про це мовиться у Telegram-каналі Східного лісового офісу.

Засіяти планують понад тисячу гектарів. Переважно висаджуватимуть сіянці хвойних порід — сосни звичайної та сосни кримської з домішками листяних порід.

Аби всі лісові насадження росли стійкими до кліматичних умов та задля біорізноманіття ми відходимо від монокультур. Як зазначають лісівники — потрібно не лише висадити ліс, а зробити його якісним та продуктивним, — сказано у дописі.

Завдяки сприятливим погодним умовам, лісокультурну кампанію мають завершити вчасно.

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