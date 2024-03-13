Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У лісах на Дніпропетровщині висадять мільйони дерев

Сьогодні 18:36
просмотров

Мільйони дерев висадять на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про У лісах на Дніпропетровщині висадять мільйони дерев

На Дніпропетровщині розпочали лісокультурну кампанію. Цьогоріч планують висадити рекордну за останні роки кількість сіянців — вісім мільйонів. Про це мовиться у Telegram-каналі Східного лісового офісу.

Засіяти планують понад тисячу гектарів. Переважно висаджуватимуть сіянці хвойних порід — сосни звичайної та сосни кримської з домішками листяних порід.

Аби всі лісові насадження росли стійкими до кліматичних умов та задля біорізноманіття ми відходимо від монокультур. Як зазначають лісівники — потрібно не лише висадити ліс, а зробити його якісним та продуктивним, — сказано у дописі.

Завдяки сприятливим погодним умовам, лісокультурну кампанію мають завершити вчасно.

Читайте також:

Новости Днепра про У лісах на Дніпропетровщині висадять мільйони деревУкраїнська Новости Днепра про У лісах на Дніпропетровщині висадять мільйони деревРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вигулювали собак або говорили по телефону: у Кривому Розі розповіли деталі про жінок, які загинули під час обстрілу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:46
    Вигулювали собак або говорили по телефону: у Кривому Розі розповіли деталі про жінок, які загинули під час обстрілу

    Опублікували імена загиблих під час ракетного удару мешканців Кривого Рогу.

    На Дніпропетровщині 7 жінок організували міні-Лас-Вегас
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:38
    На Дніпропетровщині 7 жінок організували міні-Лас-Вегас

    Міні-Лас-Вегас працював у Кам’янському.

    На Дніпропетровщині стафтер’єр напав на власних господарів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:14
    На Дніпропетровщині стафтер’єр напав на власних господарів

    У Кривому Розі собака покусала своїх господарів.

    Знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки на Кривий Ріг
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:43
    Знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки на Кривий Ріг

    У Кривому Розі зросла кількість жертв внаслідок удару по житлових…

    Наверх