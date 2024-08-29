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На Дніпропетровщині вирок отримала водійка, яка на смерть збила бабусю

Сьогодні 14:52
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У Дніпропетровській області судили водійку, яка збила бабусю.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вирок отримала водійка, яка на смерть збила бабусю

Смертельна аварія трапилася 28 вересня 2023 близько 12:50. Водійка разом з подругою вийшла з магазину, сіла за кермо свого Daewoo Sens та почала здавати назад. У цей момент вона почула, що хтось стукає по авто, щоб вона зупинилась. Вийшовши з машини, водійка побачила, що збила літню жінку. Вона одразу викликала медиків і поліцію.

Постраждала 77-річна жінка отримала множинні переломи та травми, від яких через 5 днів, 3 жовтня 2023 року, померла в лікарні.

Суд, враховуючи те, що обвинувачена працює за межами свого місця проживання, має на утриманні батьків похилого віку, які також проживають в іншому населеному пункті, тому потребує автомобіля як засобу для пересування, не став застосовувати додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами.

Таким чином, 19 серпня 2024 року жінку визнали винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України і призначили їй покарання у виді позбавлення волі строком на три роки без позбавлення права керувати транспортними засобами. На підставі ст. 75 КК України її звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням, призначивши іспитовий строк один рік.

Крім того, водійка заплатить 2 868 гривень за проведення судових експертиз.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вирок отримала водійка, яка на смерть збила бабусюУкраїнська

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