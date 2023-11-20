На Дніпропетровщині випала рекордна в Україні кількість снігу: скільки сантиметрів навалило і де

19 листопада у кількох областях відчули подих зими.

За інформацією Укргідрометцентру, найбільше перший подих зими відчули мешканці Дніпропетровщини та Харківщини. Як підрахували синоптики, на метеостанції Чаплине зафіксували 18-сантиментрову висоту снігового покриву. Далі у рекордсменах – Кобеляки, що на Полтавщині, де випало 17 см снігу, не відстає також Кривий Ріг з показником у 15 см.

Не обійшло стороною також Запорізьку область, Сумщину, Полтавщину, Миколаївщину, Херсонщину, Кіровоградщину, Черкащину, Донеччину, Крим та весь західний регіон України, зазначають в Укргідрометцентрі.

Загалом, сніговий циклон зачепив південно-східні області України.

У Дніпрі рекордів не побили, але снігу насипало чимало – 9 см. Трохи більше насипало в Губинисі, Новомосковського району та в Синельникове – по 10 см.

Що ж стосується погоди надалі, то до середи, 22 листопада, снігу не буде. Щоправда, очікуються досить значні для останнього осіннього місяця морози – до -3. Потеплішає на вихідних, коли до України завітає новий дощовий циклон.

Нагадаємо, у Дніпрі за останню добу різко збільшилася кількість ДТП. Усе через чималий сніг, який випав вчора ввечері. Були проблеми також з громадським транспортом – на зупинках вишикувалися величезні черги.

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