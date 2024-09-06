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На Дніпропетровщині винесли вирок ґвалтівнику 8-річної дівчинки

Сьогодні 11:11
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На Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 8-річну дівчинку та наніс їй тяжкі тілесні ушкодження.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині винесли вирок ґвалтівнику 8-річної дівчинки

У вересні 2022 року 36-річний мешканець Дніпропетровщини побачив у дворі багатоповерхового будинку двох малолітніх дітей, які прямували додому.

Про інцидент розповіли в прес-центрі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Представившись лікарем, чоловік переконав їх впустити його у квартиру. Переконавшись, що в помешканні немає дорослих, зловмисник попросив хлопчика пройти в іншу кімнату, а після цього зґвалтував 8-річну дівчинку, причинивши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Факт було доведено. Чоловіка визнали винним у зґвалтуванні малолітньої дитини, окрім цього: у незаконному придбанні, зберіганні вибухової речовини і боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Злочинцю обрали покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Однак згодом сторона захисту просила скасувати вирок суду та призначити новий судовий розгляд. 

Суд підтримав позицію прокурора та залишив без задоволення апеляційні скарги неодноразово засудженого за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх, – йдеться в публікації обласної прокуратури. 

Завдяки прокурорам вирок набрав законної сили – ґвалтівник перебуватиме за ґратами довічно.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік зґвалтував 14-річну дівчину у вбиральні кафе.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині винесли вирок ґвалтівнику 8-річної дівчинкиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині винесли вирок ґвалтівнику 8-річної дівчинкиРусский

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