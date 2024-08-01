На Дніпропетровщині викрили масштабний наркобізнес: деталі від ДБР

На Дніпропетровщині викрили масштабний наркобізнес.

.Потужне наркоугрупування, яке діяло за пособництва поліцейського

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка виготовляла та збувала наркотики у великих розмірах. Затримано 14 осіб, включаючи організатора. Пособником наркоугрупування був працівник поліції. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора та Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, мешканець Запоріжжя організував наркобізнес та залучив до незаконної діяльності не менше 14 спільників. Кожен з учасників злочинної організації відповідав за свій напрям роботи – постачання, зберігання “товару”, подальший збут і легалізацію коштів, отриманих від наркотрафіку.

Наркоділки систематично закуповували прекурсори, для виготовлення метамфетаміну, фасування кокаїну, канабісу та інших видів наркотичних засобів в орендованих квартирах. Збували наркотики і психотропи через спеціально створені Telegram-канали та засобами поштового зв’язку.

Для уникнення ідентифікації продаж відбувався без особистих зустрічей з клієнтами – шляхом так званих “закладок” на території Запорізької, Дніпропетровської областей та в Києві. Оплату за “товар” приймали на підконтрольні їм банківські рахунки та криптогаманці.

За результатами спецоперації правоохоронці затримали 14 осіб у порядку ст. 208 КПК України. Проведено понад 50 обшуків за місцями проживання і у транспортних засобах підозрюваних, а також зберігання наркотиків.

Вилучено наркотики, банківські картки, автомобілі, грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, флешносії, жорсткі диски, чорнові записи, зброю та вибухівку, електронні ваги, засоби для виготовлення та фасування продукції.

15 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні, керівництві та участі у злочинній організації, виробництві та збуті наркотичних засобів та прекурсорів, незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Читайте також:

Українська

Автор: