На Дніпропетровщині викрили двох нелегалів з Грузії та Азейбарджану

Поліцейські Дніпропетровської області викрили двох нелегалів.

Громадянина Грузії, якому 45 років, та 18-річного азербайджанця поліцейські управління міграційної поліції Дніпропетровщини доправили до пункту пропуску у Вінницькій області. Після цього їх видворили з України.

Про це повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.

Там нагадали, що на території України тривають загальнодержавні превентивні заходи щодо виявлення нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нещодавно у Кривому Розі затримали нелегала з Азербайджану.

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