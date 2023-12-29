На Дніпропетровщині встановлять додаткові блокпости, де можуть перевіряти документи

Оприлюднили списки блокпостів, котрі встановлюють по області у рамках додаткових заходів воєнного стану.
Опублікувала наказ Криворізька районна державна адміністрація. Особливий режим в’їзду та виїзду запровадили й у Криворізькому районі, — уточнили місцеві посадовці.
На вимогу військових будуть діяти три блокпости – Широківське шосе, Радушне та Миколаївське шосе. Тут військові ТЦК зможуть зупиняти автівки, перевіряти документи та оглядати речі. Діє режим перепусток.
Такі заходи впровадити по всій області.
Зокрема, у наказі вказані ділянки шляху, де можуть встановити блокпости.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпровському та Синельниківському районах встановили комендатури. Це дозволить військовим, а зокрема співробітникам ТЦК зупиняти автівки, аби перевірити документи чи оглянути особисті речі громадян.
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