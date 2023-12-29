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На Дніпропетровщині встановлять додаткові блокпости, де можуть перевіряти документи

Сьогодні 15:09
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У Криворізькому районі також встановили комендатуру.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині встановлять додаткові блокпости, де можуть перевіряти документи

Оприлюднили списки блокпостів, котрі встановлюють по області у рамках додаткових заходів воєнного стану.

Опублікувала наказ Криворізька районна державна адміністрація. Особливий режим в’їзду та виїзду запровадили й у Криворізькому районі, — уточнили місцеві посадовці.

На вимогу військових будуть діяти три блокпости – Широківське шосе, Радушне та Миколаївське шосе. Тут військові ТЦК зможуть зупиняти автівки, перевіряти документи та оглядати речі. Діє режим перепусток.

Такі заходи впровадити по всій області.

Зокрема, у наказі вказані ділянки шляху, де можуть встановити блокпости.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині встановлять додаткові блокпости, де можуть перевіряти документи

Новости Днепра про На Дніпропетровщині встановлять додаткові блокпости, де можуть перевіряти документи

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпровському та Синельниківському районах встановили комендатури. Це дозволить військовим, а зокрема співробітникам ТЦК зупиняти автівки, аби перевірити документи чи оглянути особисті речі громадян.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині встановлять додаткові блокпости, де можуть перевіряти документиУкраїнська

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