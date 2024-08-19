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  • На Дніпропетровщині врятували собак, яких робітники замурували у теплотрасі

На Дніпропетровщині врятували собак, яких робітники замурували у теплотрасі

Сьогодні 11:34
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У Кривому Розі рятували собак, яких замурували в теплотрасі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині врятували собак, яких робітники замурували у теплотрасі

У Кривому Розі провели спецоперацію з порятунку собак, які стали заручниками “Теплоцентралі”, пише видання Свої.

Собачок, чиє виття чули місцеві жителі кілька днів, дістали із пастки, куди тварини потрапили випадково.

На вулиці Січеславській працівники компанії “Криворізька теплоцентраль” проводили роботи та закопали у теплотрасі двох собак. Чотирилапі кілька днів вили, але підійти до людей, аби ті їх витягли, боялися. 

Криворіжці викликали рятувальників, але ті розвели руками і сказали, що нічого зробити не можуть – теплотраса є власністю “Теплоцентралі”. Після цього містяни звернулися до працівників компанії, які на прохання місцевих жителів кілька разів спускалися в колодязь, аби виманити собак їжею.

Також зоозахисники залишили дерев’яний трап та залишили на ньому їжу. Це допомогло визволити одну тварину. Через деякий час на свободу вибрався і інший песик.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині врятували собак, яких робітники замурували у теплотрасі

На щастя, собак визволили, а колодязь пообіцяли закрити плитою.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині врятували собак, яких робітники замурували у теплотрасіУкраїнська

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