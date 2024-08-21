На Дніпропетровщині врятували двох єнотоподібних собак

У притулку для тварин на Дніпропетровщині живуть дві врятовані єнотоподібні собаки.

Єнотоподібних собак знайшли пів року тому виснаженими, хворими та голодними на Павлоградщині місцеві жителі. Вони привезли їх до притулку. За словами співзасновниці притулку Олени Русіної, тварини були облисілі та майже не рухалися.

Єнотоподібні собаки два тижні блукали в пошуках їжі. Олена Русіна припускає, що їх викинули зі звіроферми. Про це повідомляє “Суспільне”.

“Вони прибилися в село в цьому районі, саме у двір. Тобто вони опинилися у дворі, чому люди їх і побачили. На відео вони були кволі, виснажені, лисі. У когось ще десь пучками на голові було хутро. Тварини, які штучно годуються, вирощуються на таких звірофермах, вони не навчені, вони не знають, як в природі знайти їжу. Вони звикли, що все життя їх в певний час годують певною їжею “, — розповіла Олена Русіна.

Вона також розповіла, що у тварин виявили коросту – інфекційне захворювання шкіри. Попри тривале лікування, в єнотоподібних собак декілька разів траплялися рецидиви.

Наразі єнотоподібних собак доліковують. Вони залишаться жити в притулку для тварин. Для ссавців облаштували окремий вольєр.

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