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  • На Дніпропетровщині ворожий БпЛА влучив в автівку, двоє людей постраждали

На Дніпропетровщині ворожий БпЛА влучив в автівку, двоє людей постраждали

Сьогодні 11:36
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Ворог сьогодні знов атакував Нікопольщину та використовував БпЛА.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ворожий БпЛА влучив в автівку, двоє людей постраждали

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Із самого ранку російські нелюди почали атакувати Нікопольщину. У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто, – заявив очільник ОВА.

Внаслідок атаки двоє людей отримали серйозні поранення.

49-річна жінка та 48-річний чоловік, обидва знаходяться у “важкому” стані. 

Наразі уточнюються деталі стосовно атаки. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині ворожий БпЛА влучив в автівку, двоє людей постраждалиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині ворожий БпЛА влучив в автівку, двоє людей постраждалиРусский

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