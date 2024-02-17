На Дніпропетровщині ворожий БпЛА влучив в автівку, двоє людей постраждали

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Із самого ранку російські нелюди почали атакувати Нікопольщину. У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто, – заявив очільник ОВА.
Внаслідок атаки двоє людей отримали серйозні поранення.
49-річна жінка та 48-річний чоловік, обидва знаходяться у “важкому” стані.
Наразі уточнюються деталі стосовно атаки.
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