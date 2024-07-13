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  • На Дніпропетровщині ворог спрямував дрони по рятувальникам: є постраждалий

На Дніпропетровщині ворог спрямував дрони по рятувальникам: є постраждалий

Сьогодні 18:12
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На Дніпропетровщині ворог скерував дрони по рятувальникам.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ворог спрямував дрони по рятувальникам: є постраждалий

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Вогнеборці гасили пожежу у селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району. Вдень тут загорілась суха трава.

На місце направлено працівників місцевої пожежної команди та пожежних-рятувальників міста Нікополь. Під час гасіння ворог спрямував дрони-камікадзе по рятувальникам, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Внаслідок атаки отримав поранення працівник місцевої пожежної команди. Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ворог спрямував дрони по рятувальникам: є постраждалий

Сьогодні ми писали про те, що у небі над Дніпром збили ворожий безпілотник.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині ворог спрямував дрони по рятувальникам: є постраждалийУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині ворог спрямував дрони по рятувальникам: є постраждалийРусский

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