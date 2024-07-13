На Дніпропетровщині ворог спрямував дрони по рятувальникам: є постраждалий

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Вогнеборці гасили пожежу у селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району. Вдень тут загорілась суха трава.
На місце направлено працівників місцевої пожежної команди та пожежних-рятувальників міста Нікополь. Під час гасіння ворог спрямував дрони-камікадзе по рятувальникам, — йдеться у повідомленні ДСНС.
Внаслідок атаки отримав поранення працівник місцевої пожежної команди. Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.
Сьогодні ми писали про те, що у небі над Дніпром збили ворожий безпілотник.
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