На Дніпропетровщині ворог спрямував дрони по рятувальникам: є постраждалий

На Дніпропетровщині ворог скерував дрони по рятувальникам.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Вогнеборці гасили пожежу у селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району. Вдень тут загорілась суха трава.

На місце направлено працівників місцевої пожежної команди та пожежних-рятувальників міста Нікополь. Під час гасіння ворог спрямував дрони-камікадзе по рятувальникам, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Внаслідок атаки отримав поранення працівник місцевої пожежної команди. Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.

Сьогодні ми писали про те, що у небі над Дніпром збили ворожий безпілотник.

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