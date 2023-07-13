На Дніпропетровщині вогонь знищив літню кухню (ФОТО)

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горять дві допоміжні будівлі, а також дах житлового будинку.
Загиблих та травмованих немає.
Вогнем знищено літню кухню, господарчу споруду, пошкоджено дах житлового будинку на загальній площі 63 кв.м.
До гасіння займання залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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