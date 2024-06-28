На Дніпропетровщині вогнеборці врятували жінку з палаючої квартири

У Кам'янському горіла квартира.

Про це доповіли у пресслужбі ДСНС.

За попередньою інформацією, цієї ночі приблизно опівночі до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Авдіївській Південного району міста Камянське.

По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що у квартирі на сьомому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку зайнялося майно на площі 12 кв.м.

Також з’ясувалося, що усередині знаходилася жінка 1952 року народження. Співробітники ДСНС врятували її з палаючого житла та вивели на свіже повітря.

На щастя, жінка не постраждала, медичної допомоги не потребувала.

Загиблих та травмованих немає, – повідомили у службі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Дніпропетровщині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили труп.

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