На Дніпропетровщині водій “Жигулів” в’їхав у дерево і не зміг вибратися самостійно

Сьогодні у Новомосковському районі водій "Жигулів" не впорався з кермуванням і врізався у дерево.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Від удару чоловіка затиснуло всередині машини.

Травмованого водія 1976 року народження 2 рятувальні бригади діставали за допомогою гідравлічного преса.

Чоловік отримав травми та був ушпиталений в лікарню.

Подробиці ДТП будуть з’ясовувати правоохоронці.

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