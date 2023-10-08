На Дніпропетровщині водій “Жигулів” в’їхав у дерево і не зміг вибратися самостійно

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Від удару чоловіка затиснуло всередині машини.
Травмованого водія 1976 року народження 2 рятувальні бригади діставали за допомогою гідравлічного преса.
Чоловік отримав травми та був ушпиталений в лікарню.
Подробиці ДТП будуть з’ясовувати правоохоронці.
Читайте також:
Автор:
Фахівці знайшли в одному з закладів громадського харчування Дніпра сальмонельоз.
У Дніпрі на 12 кварталі чоловік вкрав кусок м'яса з крамниці.
У Дніпрі розшукують 14-річну дівчину Юлію Шалаєву.
У Дніпрі чоловік загинув під час пожежі на вулиці Криворізьке…