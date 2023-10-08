Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині водій “Жигулів” в’їхав у дерево і не зміг вибратися самостійно

На Дніпропетровщині водій “Жигулів” в’їхав у дерево і не зміг вибратися самостійно

Сьогодні 16:16
просмотров

Сьогодні у Новомосковському районі водій "Жигулів" не впорався з кермуванням і врізався у дерево.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Від удару чоловіка затиснуло всередині машини.

Травмованого водія 1976 року народження 2 рятувальні бригади діставали за допомогою гідравлічного преса.

Чоловік отримав травми та був ушпиталений в лікарню. 

Подробиці ДТП будуть з’ясовувати правоохоронці. 

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

В одному з закладів громадського харчування Дніпра знайшли сальмонельоз
Новини Дніпра
Сьогодні 13:23
В одному з закладів громадського харчування Дніпра знайшли сальмонельоз

Фахівці знайшли в одному з закладів громадського харчування Дніпра сальмонельоз.

Новий друг Оушена: у Дніпрі чоловік поцупив з крамниці шматок копченого м’яса
Новини Дніпра
Сьогодні 12:27
Новий друг Оушена: у Дніпрі чоловік поцупив з крамниці шматок копченого м’яса

У Дніпрі на 12 кварталі чоловік вкрав кусок м'яса з крамниці.

Допоможіть знайти: у Дніпрі розшукують 14-річну Юлію Шалаєву
Новини Дніпра
Сьогодні 10:44
Допоможіть знайти: у Дніпрі розшукують 14-річну Юлію Шалаєву

У Дніпрі розшукують 14-річну дівчину Юлію Шалаєву.

У Дніпрі під час пожежі загинув чоловік: подробиці з’ясовуються
Новини Дніпра
Сьогодні 09:27
У Дніпрі під час пожежі загинув чоловік: подробиці з’ясовуються

У Дніпрі чоловік загинув під час пожежі на вулиці Криворізьке…

Наверх