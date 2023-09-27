На Дніпропетровщині водій автобуса отримав важкі хімічні опіки, коли ремонтував авто

Водій рейсового автобуса із Лозуватки вирішив самостійно полагодити зламаний транспорт. Для керманича ремонт завершився у лікарні. Як розповів лікар швидкої допомоги, лікував постраждалого, 59-річний чоловік отримав важкі хімічні опіки тулуба та кінцівок.
Постраждалого до станції швидкої привезли очевидці, які помітили, що водієві стало зле. Наразі керманич автобуса перебуває у опіковому відділенні місцевої лікарні, пише ТРК “Рудана”.
Нагадаємо, раніше медики рятували 12-річного хлопчика, поруч з яким розірвався снаряд. Дитина принесла вибуховий предмет до своєї хати, після чого той здетонував. Малого ушпиталили до лікарні з численними опіками та осколковими пораненнями.
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