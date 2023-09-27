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  • На Дніпропетровщині водій автобуса отримав важкі хімічні опіки, коли ремонтував авто

На Дніпропетровщині водій автобуса отримав важкі хімічні опіки, коли ремонтував авто

Сьогодні 11:51
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У селі Лозуватка Криворізького району чоловік отримав хімічні опіки, поки ремонтував автобус.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій автобуса отримав важкі хімічні опіки, коли ремонтував авто

Водій рейсового автобуса із Лозуватки вирішив самостійно полагодити зламаний транспорт. Для керманича ремонт завершився у лікарні. Як розповів лікар швидкої допомоги, лікував постраждалого, 59-річний чоловік отримав важкі хімічні опіки тулуба та кінцівок. 

Постраждалого до станції швидкої привезли очевидці, які помітили, що водієві стало зле. Наразі керманич автобуса перебуває у опіковому відділенні місцевої лікарні, пише ТРК “Рудана”. 

Нагадаємо, раніше медики рятували 12-річного хлопчика, поруч з яким розірвався снаряд. Дитина принесла вибуховий предмет до своєї хати, після чого той здетонував. Малого ушпиталили до лікарні з численними опіками та осколковими пораненнями. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій автобуса отримав важкі хімічні опіки, коли ремонтував автоУкраїнська

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