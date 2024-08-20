На Дніпропетровщині вночі збили ворожі ракети та БпЛА

Ворог вночі атакував Дніпропетровщину.

В ніч на 20 серпня оборонці неба збили над Дніпропетровщиною дві крилаті ракети та два БпЛА, якими ворог атакував область.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Він також розповів, що окупанти обстріляли два райони області: Синельниківський та Нікопольський.

У Синельниківському районі ворог застосував безпілотник по одному з населених пунктів.

У Нікопольському районі ворог поцілив дроном-камікадзе по райцентру. Також з артилерії обстріляв Мирівську громаду, Марганецьку громаду та Нікополь. Постраждала одна людина.

Наслідки атаки уточнюються.

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