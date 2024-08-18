На Дніпропетровщині вночі горіла багатоповерхівка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На вулиці Григорія Синиці Саксаганського району міста вогонь охопив п’ятиповерхівку.
Інцидент стався о 00:30, 18 серпня.
Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що вогонь охопив балкони на п’ятому та четвертому поверсі. Існувала загроза поширення пожежі на житлові кімнати та поблизу розташовані балкони. Загальна площа займання склала 15 кв, — йдеться у дописі рятувальників.
Займання ліквідували через 40 хвилин, загиблих та травмованих немає.
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