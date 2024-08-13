На Дніпропетровщині вночі бачили північне сяйво та зорепад (фото)

В ніч на 13 серпня в Дніпрі, Павлограді та інших населених пунктах зафіксували рожево-фіолетове північне сяйво. Також – потужний зорепад Персеїди – метеорного дощу, який виникає, коли Земля проходить через хвіст комети Свіфта-Туттля.
Фотографіями поділилися в місцевих телеграм-каналах.
За словами фахівців, північне сяйво можна було бачити цієї ночі в Україні через безхмарне небо та геомагнітну бурю.
Північне сяйво на Дніпропетровщині спостерігають не вперше. В ніч на 11 травня небесне явище бачили в Дніпровському районі.
Вчені кажуть, що наразі на Сонце спостерігаються спалахи та корональні викиди маси. Тому в 2024 році побачити північне сяйво можна буде ще декілька разів.
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