На Дніпропетровщині вночі бачили північне сяйво та зорепад (фото)

У Дніпропетровській області цієї ночі можна було побачити рідкісні природні явища.

В ніч на 13 серпня в Дніпрі, Павлограді та інших населених пунктах зафіксували рожево-фіолетове північне сяйво. Також – потужний зорепад Персеїди – метеорного дощу, який виникає, коли Земля проходить через хвіст комети Свіфта-Туттля.

Фотографіями поділилися в місцевих телеграм-каналах.

За словами фахівців, північне сяйво можна було бачити цієї ночі в Україні через безхмарне небо та геомагнітну бурю.

Північне сяйво на Дніпропетровщині спостерігають не вперше. В ніч на 11 травня небесне явище бачили в Дніпровському районі.

Вчені кажуть, що наразі на Сонце спостерігаються спалахи та корональні викиди маси. Тому в 2024 році побачити північне сяйво можна буде ще декілька разів.

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