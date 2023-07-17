На Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки пошкоджені будинки

Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Вранці ворог вдарив по Дніпропетровщині ракетою. “Приліт” стався в Межівській громаді Синельниківського району”, – поінформував Лисак.
За його словами, унаслідок обстрілу пошкоджені кілька житлових будинків, загиблих і поранених немає.
Інших атак в області сьогодні не зафіксовано, додав глава ОВА.
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