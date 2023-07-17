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На Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки пошкоджені будинки

Сьогодні 21:15
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Російська армія 17 липня завдала ракетного удару по Дніпропетровщині, пошкоджені кілька житлових будинків.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки пошкоджені будинки

Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вранці ворог вдарив по Дніпропетровщині ракетою. “Приліт” стався в Межівській громаді Синельниківського району”, – поінформував Лисак.

За його словами, унаслідок обстрілу пошкоджені кілька житлових будинків, загиблих і поранених немає.

Інших атак в області сьогодні не зафіксовано, додав глава ОВА.

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