На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу виникла пожежа

Вчора ввечері, 9 вересня, ворог поцілив по Червоногригорівській та Марганецькій громадах Нікопольського району. Випустили по населеним пунктам пів десятка снарядів.
Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
В одному з сіл внаслідок обстрілу загорівся сухостій. Вогонь загасили надзвичайники. Також пошкоджено господарську споруду. На щастя, люди не постраждали.
Сергій Лисак також повідомив, що у Марганецькій громаді через попередній удар дроном-камікадзе виникла пожежа. Займання загасили. Внаслідок атаки знищена господарська споруда та пошкоджено приватний будинок.
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