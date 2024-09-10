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На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу виникла пожежа

Сьогодні 07:43
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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу виникла пожежа

Вчора ввечері, 9 вересня, ворог поцілив по Червоногригорівській та Марганецькій громадах Нікопольського району. Випустили по населеним пунктам пів десятка снарядів.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

В одному з сіл внаслідок обстрілу загорівся сухостій. Вогонь загасили надзвичайники. Також пошкоджено господарську споруду. На щастя, люди не постраждали.

Сергій Лисак також повідомив, що у Марганецькій громаді через попередній удар дроном-камікадзе виникла пожежа. Займання загасили. Внаслідок атаки знищена господарська споруда та пошкоджено приватний будинок.

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