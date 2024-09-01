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На Дніпропетровщині внаслідок бойових дій загорілась підстанція

Сьогодні 10:50
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Через обстріли на Дніпропетровщині загорілась підстанція.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок бойових дій загорілась підстанція

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Також у міністерстві зазначили, що обмеження енергопостачання діятимуть протягом доби.

Сьогодні планові графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть з 00:00 до 24:00. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах  своїх обленерго. Енергетики 24/7 працюють над ліквідацією наслідків останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру. Продовжується масштабна ремонтна кампанія, спрямована на стабілізацію роботи енергосистеми та підготовку до осінньо-зимового сезону. Закликаємо всіх раціонально використовувати електроенергію. Завдяки ощадливому споживанню знижується навантаження на енергосистему, – йдеться у дописі міністерства.

Експорту електроенергії зараз не відбувається і не передбачається.

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