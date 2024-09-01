На Дніпропетровщині внаслідок бойових дій загорілась підстанція

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
Також у міністерстві зазначили, що обмеження енергопостачання діятимуть протягом доби.
Сьогодні планові графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть з 00:00 до 24:00. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго. Енергетики 24/7 працюють над ліквідацією наслідків останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру. Продовжується масштабна ремонтна кампанія, спрямована на стабілізацію роботи енергосистеми та підготовку до осінньо-зимового сезону. Закликаємо всіх раціонально використовувати електроенергію. Завдяки ощадливому споживанню знижується навантаження на енергосистему, – йдеться у дописі міністерства.
Експорту електроенергії зараз не відбувається і не передбачається.
Читайте також:
Автор:
Внаслідок поранень помер Герой з міста Синельниково Дремелецький Сергій Олексійович.
У Дніпрі допомогли чоловіку, якому стало зле серед вулиці.
Вночі у небі над Дніпропетровщиною знищили 2 шахеди.
Страшний випадок трапився у місті Кам'янське Дніпропетровської області.