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  • На Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА вимикалось обладнання однієї з підстанцій

На Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА вимикалось обладнання однієї з підстанцій

Сьогодні 11:20
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У Дніпропетровській області внаслідок атаки БПЛА вимикалося електрообладнання.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА вимикалось обладнання однієї з підстанцій

фото умовне

Про це повідомили в Міненерго.

Зазначається, що внаслідок атаки БПЛА вимикалось обладнання однієї з підстанцій на Дніпропетровщині. Через це знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновили за резервною схемою. 

Зауважимо, нині у Дніпрі та області екстрені відключення, тобто графіки тимчасово не діють. 

Нагадаємо, росіяни тричі намагалися знищити пожежно-рятувальну частину у Нікополі.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА вимикалось обладнання однієї з підстанційУкраїнська

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