На Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА вимикалось обладнання однієї з підстанцій

Про це повідомили в Міненерго.
Зазначається, що внаслідок атаки БПЛА вимикалось обладнання однієї з підстанцій на Дніпропетровщині. Через це знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновили за резервною схемою.
Зауважимо, нині у Дніпрі та області екстрені відключення, тобто графіки тимчасово не діють.
Нагадаємо, росіяни тричі намагалися знищити пожежно-рятувальну частину у Нікополі.
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