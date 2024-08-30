На Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА вимикалось обладнання однієї з підстанцій

У Дніпропетровській області внаслідок атаки БПЛА вимикалося електрообладнання.

Про це повідомили в Міненерго.

Зазначається, що внаслідок атаки БПЛА вимикалось обладнання однієї з підстанцій на Дніпропетровщині. Через це знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновили за резервною схемою.

Зауважимо, нині у Дніпрі та області екстрені відключення, тобто графіки тимчасово не діють.

Нагадаємо, росіяни тричі намагалися знищити пожежно-рятувальну частину у Нікополі.

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