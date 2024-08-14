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  • На Дніпропетровщині власникам елеватора загрожує крупний штраф за забруднення повітря

На Дніпропетровщині власникам елеватора загрожує крупний штраф за забруднення повітря

Сьогодні 17:52
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На Дніпропетровщині керівництво елеватора оштрафували за забруднення повітря.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині власникам елеватора загрожує крупний штраф за забруднення повітря

Керівництво одного з елеваторів в Павлоградському районі, який протягом кількох місяців забруднював атмосферне повітря, можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Про це повідомляється в ухвалі Павлоградського міськрайонного суду. 

У матеріалах справи зазначається, що в період з вересня 2019 року по лютий 2020 року керівництво елеватора могло допустити порушення законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища, а саме стосовно викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Відомо, що між двома підприємствами уклали договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме комплексу будівель та споруд елеватора, в яких встановлені стаціонарні джерела викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря.

Пізніше, під час планової перевірки, виявилося, що ТОВ здійснює викиди понад встановлені норми або без відповідного дозволу, чим порушено вимоги ст. 10,11 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”.

Розмір відшкодування збитків за наднормативний викид складає 466 358 07 грн.

Наразі триває суд.

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