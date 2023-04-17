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На Дніпропетровщині вітром зірвало дах спортивної школи (ФОТО)

Сьогодні 18:07
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У Синельниківському районі сильний вітер зніс дах будівлі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вітром зірвало дах спортивної школи (ФОТО)

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. 

У селищі Василівка, що в Синельниківському районі, вітром зірвало дах місцевої спортивної школи. Металеві конструкції звалилися на припаркований в дворі автомобіль, але на щастя ніхто не постраждав. 

Загалом, вітром знесло покрівлю на площі 800 квадратних метрів. 

Рятувальники витягли з-під завалів металевих конструкцій автомобіль та шість спортивних велосипедів. Зазначимо, що раніше в ДСНС попереджали про штормовий вітер. Попередньо, така погода протримається до кінця доби. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вітром зірвало дах спортивної школи (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вітром зірвало дах спортивної школи (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вітром зірвало дах спортивної школи (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вітром зірвало дах спортивної школи (ФОТО)

Раніше ми повідомляли про підтоплення храму на Січеславській Набережній та паводок на косі Перемоги.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вітром зірвало дах спортивної школи (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Дніпропетровщині вітром зірвало дах спортивної школи (ФОТО)Русский

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