На Дніпропетровщині вітром зірвало дах спортивної школи (ФОТО)

У Синельниківському районі сильний вітер зніс дах будівлі.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

У селищі Василівка, що в Синельниківському районі, вітром зірвало дах місцевої спортивної школи. Металеві конструкції звалилися на припаркований в дворі автомобіль, але на щастя ніхто не постраждав.

Загалом, вітром знесло покрівлю на площі 800 квадратних метрів.

Рятувальники витягли з-під завалів металевих конструкцій автомобіль та шість спортивних велосипедів. Зазначимо, що раніше в ДСНС попереджали про штормовий вітер. Попередньо, така погода протримається до кінця доби.

Раніше ми повідомляли про підтоплення храму на Січеславській Набережній та паводок на косі Перемоги.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: