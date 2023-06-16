На Дніпропетровщині відпочивальники врятували потопельника

Про це повідомила співробітниця одного із підрозділів обласного центру екстреної медицини Світлана Зайчикова.
Днями до медиків надійшов виклик про потопельника на водоймі Павлоградської тергромади. Відпочивальники розповіли, що один із чоловіків пішов купатися, пірнув під воду, але не повернувся на берег.
До приїзду медиків відпочивальники витягли чоловіка на берег та почали його реанімувати. Вони провели закритий масаж серця та штучну вентиляцію легенів. Через декілька хвилин постраждалий знову почав дихати.
На момент приїзду бригади ЕМД стан хворого був тяжкий, але почалося відновлення самостійного дихання та серцевої діяльності, – зазначили медики.
Читайте також:
Автор:
О 10:49 у Дніпрі та області оголосили повітряну тривогу.
Сьогодні рано-вранці в річці Дніпро у Кам'янському виявили тіло людини.
Уся акваторія Дніпра нижче за дамбу Каховської ГЕС забруднена.
Нападника затримали.