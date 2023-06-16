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На Дніпропетровщині відпочивальники врятували потопельника

Сьогодні 13:29
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Поблизу Павлограду відпочивальники відкачали чоловіка, який ледь не втонув.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині відпочивальники врятували потопельника

Про це повідомила співробітниця одного із підрозділів обласного центру екстреної медицини Світлана Зайчикова.

Днями до медиків надійшов виклик про потопельника на водоймі Павлоградської тергромади. Відпочивальники розповіли, що один із чоловіків пішов купатися, пірнув під воду, але не повернувся на берег. 

До приїзду медиків відпочивальники витягли чоловіка на берег та почали його реанімувати. Вони провели закритий масаж серця та штучну вентиляцію легенів. Через декілька хвилин постраждалий знову почав дихати. 

На момент приїзду бригади ЕМД стан хворого був тяжкий, але почалося відновлення самостійного дихання та серцевої діяльності, – зазначили медики.
 
Фельдшери продовжили реанімацію постраждалого. Потім у важкому стані його госпіталізували до однієї з лікарень Павлограду. Завдяки небайдужим відпочивальникам чоловік залишився в живих. 
 
Медики зазначають, що з настанням тепла побільшало нещасних випадків на водоймах, тому вони закликають відпочивальників бути обережними. Нагадаємо, раніше в Кам’янському в річці втонув чоловік. Його тіло виявили на відстані 90 метрів від берега. 
 

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