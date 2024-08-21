На Дніпропетровщині відкрили найбільшу в Україні “Школу супергероїв”

У Кривому Розі в одній з міських лікарень запрацювала найбільша в Україні “Школа супергероїв.

Це вже третя “Школа супергероїв”, яку відкрили у Дніпропетровській області. Тут проводять заняття з дітьми, які перебувають на тривалому лікуванні. У закладі є все необхідне для навчання. Зокрема, облаштовані два освітні класи, ігрова зона для дошкільнят, кабінет ментального здоров’я та бібліотека.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Він додав, що загалом за три місяці більше сотні дітей з 7 відділень лікарні отримали понад 1030 освітніх послуг.

Створення цієї «Школи супергероїв» повністю профінансувала Фундація Олени Зеленської. Під час робочої поїздки на Дніпропетровшину перша леді та Президент Володимир Зеленський відвідали навчальний заклад при лікарні.

«Діти, які у Кривому Розі перебувають у лікарнях, стикаються не лише з хворобами, а й з реаліями війни. Тому «Школа супергероїв» для них – це більше, ніж просто класи. Це місце, де їм повертають дитинство, надію та підтримку», – зазначила перша леді.

Крім Кривого Рогу, до старту нового навчального року вже готові освітні класи при лікарнях у Вінниці та Рівному. Незабаром вони запрацюють також у Львові, Одесі й Полтаві.

Читайте також:

Українська

Автор: