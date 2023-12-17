Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині віддадуть останню шану 21-річному воїну ЗСУ Вадиму Клішо, який загинув поблизу Білогорівки

На Дніпропетровщині віддадуть останню шану 21-річному воїну ЗСУ Вадиму Клішо, який загинув поблизу Білогорівки

Сьогодні 11:29
просмотров

Поблизу населеного пункту Білогорівка на Луганщині загинув 21-річний молодший сержант Клішо Вадим Олегович.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині віддадуть останню шану 21-річному воїну ЗСУ Вадиму Клішо, який загинув поблизу Білогорівки

Про це повідомляє мер Кам’янського Андрій Білоусов.

Чоловік народився 24 квітня 2002 року в м. Золоте Луганської області. У 2021 році закінчив Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум. 

З 2021 року Вадим долучився до лав ЗСУ. У Героя вдома залишилися мати і сестра. 

Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, – заявив мер міста Кам’янське.

Панахида відбудеться 18 грудня об 11 годині, в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34).

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині віддадуть останню шану 21-річному воїну ЗСУ Вадиму Клішо, який загинув поблизу БілогорівкиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі “замінували” ТЦ “Метро” на Запорізькому шосе та редакцію ЗМІ
Новини Дніпра
Сьогодні 10:35
У Дніпрі “замінували” ТЦ “Метро” на Запорізькому шосе та редакцію ЗМІ

У Дніпрі за минулу добу надійшло два повідомлення про мінування…

Вночі ворог двічі обстрілював Нікопольщину, – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 09:44
Вночі ворог двічі обстрілював Нікопольщину, – Лисак

Сьогодні вночі ворог двічі обстрілював Нікопольщину.

У Дніпрі власник показав “Запорожець”, який виграли у лотерею 48 років тому
Новини Дніпра
Сьогодні 08:36
У Дніпрі власник показав “Запорожець”, який виграли у лотерею 48 років тому

У Дніпрі власник показав свій легендарний седан "Запорожець", який виграли…

Мешканця Дніпропетровщини підозрюють у спробі незаконно вивезти двох військовозобов’язаних до Польщі
Новини Дніпра
Вчора 20:02
Мешканця Дніпропетровщини підозрюють у спробі незаконно вивезти двох військовозобов’язаних до Польщі

На Львівщині судитимуть водія, який переобладнав мікроавтобус, щоб незаконно переправляти…

Наверх