На Дніпропетровщині віддадуть останню шану 21-річному воїну ЗСУ Вадиму Клішо, який загинув поблизу Білогорівки

Поблизу населеного пункту Білогорівка на Луганщині загинув 21-річний молодший сержант Клішо Вадим Олегович.

Про це повідомляє мер Кам’янського Андрій Білоусов.

Чоловік народився 24 квітня 2002 року в м. Золоте Луганської області. У 2021 році закінчив Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум.

З 2021 року Вадим долучився до лав ЗСУ. У Героя вдома залишилися мати і сестра.

Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, – заявив мер міста Кам’янське.

Панахида відбудеться 18 грудня об 11 годині, в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34).

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

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