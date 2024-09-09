На Дніпропетровщині від займання трави сталися масштабні пожежі у житловому секторі

У Дніпропетровській області за минулу добу сталося багато пожеж в екосистемах та житловому секторі.

Так, протягом минулої доби вогонь знищив 134 гектари наземних екосистем. Вогнеборці загасили 1 лісову пожежу, 140 займань сухої рослинності та 21 пожежу, де осередком було сміття.

В пресслужбі ДСНС також повідомили, що через займання сухої трави, постраждали житлові будинки, гаражі та господарчі споруди у різних районах області:

у селі Червона Долина Васильківської громади Синельниківського району із сухої рослинності вогонь розповсюдився на територію двох приватних домоволодінь. Полум’ям пошкоджені будинки та допоміжні надвірні споруди;

у селі Богданівка Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району зайнявся сухостій. Вогонь пошкодив три господарські споруди;

в місті Нікополь внаслідок горіння сухої трави вогнем пошкоджено дахи чотирьох будинків на території садового товариства;

у місті Кам’янське, на провулку Довгий Південного району, виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Горів трав’яний настил та дрова. Також зайнявся гараж з автомобілем;

у місті Марганець Нікопольського району із сухої рослинності вогонь розповсюдився на територію двох домогосподарств: зайнявся дах житлового будинку та дах господарської споруди;

у Кривому Розі, на вулиці Чернігівській Тернівського району, на занедбаній території приватного домоволодіння горіла суха рослинність. Вогнем пошкоджені одноповерховий будинок та дах літньої кухні.

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