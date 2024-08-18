Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині від російських обстрілів постраждала людина

Сьогодні 18:03
просмотров

У Нікопольському районі від російських обстрілів постраждала людина.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині від російських обстрілів постраждала людина

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Вчора, 17 серпня, на спецлінію 102 надійшло приблизно 20 повідомлень від мешканців Нікопольщини стосовно руйнувань та ворожих обстрілів.

Обстріли почались ще зранку. Ворожий дрон пошкодив приватну оселю на береговій лінії.

Після 9-ї години ще один дрон ворог скерував на Марганецьку громаду – постраждав 30-річний чоловік. Його доставили до медзакладу та надали медичну допомогу. Минулої доби у прицілі агресорів перебували села Мирівської та Покровської сільської територіальної громад. Удари здійснювалися з важкої артилерії, дронів та БпЛА, — йдеться у дописі правоохоронців.

Внаслідок обстрілу виникло декілька пожеж, їх загасили надзвичайники.

Сьогодні зранку у місті Нікополь також було гучно. Поліція продовжує документувати злочини агресора.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині від російських обстрілів постраждала людинаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині від російських обстрілів постраждала людинаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі завтра знову діятимуть графіки відключень світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:24
    У Дніпрі завтра знову діятимуть графіки відключень світла

    Графіки відключень світла повертаються.

    На Дніпропетровщині чоловік потонув на Блакитних озерах: рятувальники шукають тіло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:16
    На Дніпропетровщині чоловік потонув на Блакитних озерах: рятувальники шукають тіло

    На Блакитних озерах потонув чоловік.

    У Нікополі пташеня сокола влетіло в автівку та зламало крило
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:09
    У Нікополі пташеня сокола влетіло в автівку та зламало крило

    У Нікополі пташеня сокола влетіло в автівку та серйозно травмувало…

    У Дніпрі 1,5-річний хлопчик випав з вікна шостого поверху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:55
    У Дніпрі 1,5-річний хлопчик випав з вікна шостого поверху

    У Дніпрі 1,5-річний малюк випав з вікна.

    Наверх