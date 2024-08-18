На Дніпропетровщині від російських обстрілів постраждала людина

У Нікопольському районі від російських обстрілів постраждала людина.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Вчора, 17 серпня, на спецлінію 102 надійшло приблизно 20 повідомлень від мешканців Нікопольщини стосовно руйнувань та ворожих обстрілів.

Обстріли почались ще зранку. Ворожий дрон пошкодив приватну оселю на береговій лінії.

Після 9-ї години ще один дрон ворог скерував на Марганецьку громаду – постраждав 30-річний чоловік. Його доставили до медзакладу та надали медичну допомогу. Минулої доби у прицілі агресорів перебували села Мирівської та Покровської сільської територіальної громад. Удари здійснювалися з важкої артилерії, дронів та БпЛА, — йдеться у дописі правоохоронців.

Внаслідок обстрілу виникло декілька пожеж, їх загасили надзвичайники.

Сьогодні зранку у місті Нікополь також було гучно. Поліція продовжує документувати злочини агресора.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: