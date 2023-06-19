На Дніпропетровщині від Lanos залишився тільки металевий кістяк: що сталося

Сьогодні, 19 червня, о 09:43 на лінію «101» повідомили про займання легкового автомобіля на вул. Запорізька села Піщанка Новомосковського району.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно виїхали на місце. Прибувши, вони встановили, що на тимчасовій зупинці горить легковик ЗАЗ Lanos. Вогонь миттєво охопив моторний відсік та перекинувся на салон легковика.

Пожежу локалізували о 10:05 та ліквідували о 10:20. Вогонь повністю знищи авто – від нього залишився тільки металевий кістяк.

Площа пожежі склала 8 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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