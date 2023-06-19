На Дніпропетровщині від Lanos залишився тільки металевий кістяк: що сталося

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно виїхали на місце. Прибувши, вони встановили, що на тимчасовій зупинці горить легковик ЗАЗ Lanos. Вогонь миттєво охопив моторний відсік та перекинувся на салон легковика.
Пожежу локалізували о 10:05 та ліквідували о 10:20. Вогонь повністю знищи авто – від нього залишився тільки металевий кістяк.
Площа пожежі склала 8 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Читайте також:
Автор:
Будьте обережні з вогнем!
Чоловік травмувався, впавши з черешні.
У Дніпрі на вулиці Данила Нечая загорілася квартира.
Важливо!