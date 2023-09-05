На Дніпропетровщині вдарила свого співмешканця ножем у груди

У Кривому Розі за замах на вбивство правоохоронці затримали співмешканку потерпілого
Злочин стався 4 вересня в одному з приватних будинків на території Інгулецького району міста Кривий Ріг. Співробітники відділення поліції № 7 Криворізького РУП затримали нападницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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