Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині ВАЗ зіткнувся з деревом, перекинувся та спалахнув

На Дніпропетровщині ВАЗ зіткнувся з деревом, перекинувся та спалахнув

Сьогодні 18:17
просмотров

На жаль, водій загинув.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ВАЗ зіткнувся з деревом, перекинувся та спалахнув

Сьогодні, 2 січня, у Нікопольському районі сталася жахлива аварія – там водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та врізався в дерево. Внаслідок удару легковик перекинувся та спалахнув.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ВАЗ зіткнувся з деревом, перекинувся та спалахнув

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ВАЗ зіткнувся з деревом, перекинувся та спалахнув

Рятувальники прибули на місце та ліквідували займання. В авто вони виявили обгоріле тіло 54-річного водія.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ВАЗ зіткнувся з деревом, перекинувся та спалахнув

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ВАЗ зіткнувся з деревом, перекинувся та спалахнув

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі нетверезий водій врізався в огорожу приватного будинку: фото з місця ДТП.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ВАЗ зіткнувся з деревом, перекинувся та спалахнувУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині ВАЗ зіткнувся з деревом, перекинувся та спалахнувРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Вілкул прокоментував вибух, який чули у Кривому Розі під час тривоги
Новини Дніпра
Сьогодні 16:20
Вілкул прокоментував вибух, який чули у Кривому Розі під час тривоги

Офіційний коментар!

На Дніпропетровщині перед Новим роком чоловік всадив знайомому ніж у серце
Новини Дніпра
Сьогодні 16:10
На Дніпропетровщині перед Новим роком чоловік всадив знайомому ніж у серце

Тепер чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.

На Дніпропетровщині рецидивіст обікрав лікарню: брав усе, що помістилося на скутер
Новини Дніпра
Сьогодні 13:06
На Дніпропетровщині рецидивіст обікрав лікарню: брав усе, що помістилося на скутер

На Дніпропетровщині затримали крадія-рецидивіста.

Спортсмени з Дніпра та області здобули 6 ліцензій на участь в Олімпіаді
Новини Дніпра
Сьогодні 12:09
Спортсмени з Дніпра та області здобули 6 ліцензій на участь в Олімпіаді

Наша гордість!

Наверх