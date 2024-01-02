На Дніпропетровщині ВАЗ зіткнувся з деревом, перекинувся та спалахнув

На жаль, водій загинув.

Сьогодні, 2 січня, у Нікопольському районі сталася жахлива аварія – там водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та врізався в дерево. Внаслідок удару легковик перекинувся та спалахнув.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники прибули на місце та ліквідували займання. В авто вони виявили обгоріле тіло 54-річного водія.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі нетверезий водій врізався в огорожу приватного будинку: фото з місця ДТП.

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