На Дніпропетровщині ВАЗ зіткнувся з деревом, перекинувся та спалахнув

Сьогодні, 2 січня, у Нікопольському районі сталася жахлива аварія – там водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та врізався в дерево. Внаслідок удару легковик перекинувся та спалахнув.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники прибули на місце та ліквідували займання. В авто вони виявили обгоріле тіло 54-річного водія.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі нетверезий водій врізався в огорожу приватного будинку: фото з місця ДТП.
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