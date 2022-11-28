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На Дніпропетровщині в ставку втопився 70-річний дідусь

Сьогодні 16:12
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На Криворіжжі зі ставка витягнули тіло 70-річного дідуся.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в ставку втопився 70-річний дідусь

Як повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області, у Криворізькому районі рятувальники дістали тіло чоловіка із ставка.

28-го листопада об 11:25 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у місцевому ставку селища Базавлучок Криворізького району, на поверхні води плаває тіло людини без ознак життя.  

До місця події направлено рятувальників селища міського типу Софіївка.  

По прибуттю до місця виклику співробітники ДСНС встановили, що у водоймі, на відстані орієнтовно 15 метрів від берега, знаходиться тіло людини.  

Рятувальники за допомогою гумового човна доставили тіло 70-річного чоловіка до берега та передали працівникам поліції.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині в ставку втопився 70-річний дідусьУкраїнська

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