На Дніпропетровщині в поштовому відділені вкрали спорядження для собак-рятувальників

На Дніпропетровщині з посилки зникло спорядження для собак-рятувальників.

Керівниця пошуково-рятувального кінологічного загону Антарєс Лариса Борисенко поділилася неприємною історією. Жінка стверджувала, що у відділенні “Нової пошти” могли вкрасти її посилку, про це пише “Дніпро Оперативний”.

Лариса зазначила, що усе сталося вчора, коли вона отримала посилку у відділенні в Павлограді. Вона розповіла, що німецька організація виготовила та сплатила спорядження для собак. Було 5 комплектів, кожен з яких був пошитий спеціально для собак. Усі вони були упаковані в підписані пакети, а посилку відправляли через Польщу.

Вже вдома, відкривши посилку Лариса побачила, що один із підписаних пакетів був порожнім.

“Як так? У кого ви крадите?! На який орган ви зможете натягнути те захисне спорядження?”, – обурилася жінка

Зазначимо, що про цю ситуацію жінка розповіла на своїй сторінці на фейсбук, але вже видалила або приховала допис.

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