На Дніпропетровщині в покинутій будівлі знайшли тіло вбитого хлопця

У Кам'янському на Дніпропетровщині розслідують вбивство.

27 серпня близько 7.55 до поліції надійшло повідомлення про те, що у покинутій будівлі на вулиці Тагільській в Кам’янському виявлено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановили, що до вбивства місцевого жителя причетний 30-річний раніше судимий зловмисник. У ході спілкування підозрюваний розлютився та побив чоловіка дерев’яною дошкою по голові та тулубу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням з Кам`янською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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