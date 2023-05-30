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На Дніпропетровщині в одному з районів зміниться тривалість комендантської години

Сьогодні 19:15
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У Нікопольському районі з 1 червня зміниться тривалість комендантської години.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в одному з районів зміниться тривалість комендантської години

Про це повідомляє начальник місцевої РВА Євген Євтушенко.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в одному з районів зміниться тривалість комендантської години

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З 1 червня для всіх громад Нікопольського району буде встановлено єдину тривалість комендантської години:

  • початок о 23:00;
  • закінчення о 04:00.

На період дії комендантської години забороняється:

  • перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях без відповідних перепусток;
  • рух громадського транспорту, без відповідних дозволів, під час дії комендантської години;
  • забороняється робота закладів громадського харчування (кафе, ресторани, інші), торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, баз відпочинку в часи комендантської години.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині в одному з районів зміниться тривалість комендантської годиниУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині в одному з районів зміниться тривалість комендантської годиниРусский

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