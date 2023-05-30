Сайт Дніпра Новини На Дніпропетровщині в одному з районів зміниться тривалість комендантської години На Дніпропетровщині в одному з районів зміниться тривалість комендантської години
У Нікопольському районі з 1 червня зміниться тривалість комендантської години.
Про це повідомляє начальник місцевої РВА
Євген Євтушенко.
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З 1 червня для всіх громад Нікопольського району буде встановлено єдину тривалість комендантської години:
початок о 23:00; закінчення о 04:00.
На період дії комендантської години забороняється:
перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях без відповідних перепусток; рух громадського транспорту, без відповідних дозволів, під час дії комендантської години; забороняється робота закладів громадського харчування (кафе, ресторани, інші), торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, баз відпочинку в часи комендантської години. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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