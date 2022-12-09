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На Дніпропетровщині в одному із міст опалення не буде 2-3 доби

Сьогодні 18:01
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О це так новина.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в одному із міст опалення не буде 2-3 доби

У Зеленодольську з 00.00 10 грудня вимкнуть опалення на 2-3 дні.

Про це повідомляє Зеленодольський міський водоканал.

Шановні споживачі теплової енергії! У зв’язку з усуненням дефекту КРИВОРІЗЬКА ТЕС планує припинення теплопостачання на 2-3 доби з 00:00 10.12.2022 року. Будь ласка, вдягайтеся тепліше та бережіть себе, – йдеться в повідомленні.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині в одному із міст опалення не буде 2-3 доби

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