На Дніпропетровщині в одному із міст опалення не буде 2-3 доби

О це так новина.

У Зеленодольську з 00.00 10 грудня вимкнуть опалення на 2-3 дні.

Про це повідомляє Зеленодольський міський водоканал.

Шановні споживачі теплової енергії! У зв’язку з усуненням дефекту КРИВОРІЗЬКА ТЕС планує припинення теплопостачання на 2-3 доби з 00:00 10.12.2022 року. Будь ласка, вдягайтеся тепліше та бережіть себе, – йдеться в повідомленні.