На Дніпропетровщині у річці потонув чоловік

Сьогодні, 12 липня, о 12:14 на лінію “101” надійшло повідомлення про те, що у селі Василівка-на-Дніпрі Синельниківського району у річці Дніпро виявлено тіло людини.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місце прибули рятувальники. За допомогою гумового човна вони транспортували тіло загиблого до берега та передали його працівникам Національної поліції.
На жаль, це вже друга смерть на воді у Дніпропетровській області за сьогодні. Раніше ми писали, що в обласному центрі у річці поблизу ресторану «Поплавок» виявили тіло жінки. Що щодо цього сказали у поліції – читайте тут!
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