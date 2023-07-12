На Дніпропетровщині у річці потонув чоловік

Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних!

Сьогодні, 12 липня, о 12:14 на лінію “101” надійшло повідомлення про те, що у селі Василівка-на-Дніпрі Синельниківського району у річці Дніпро виявлено тіло людини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце прибули рятувальники. За допомогою гумового човна вони транспортували тіло загиблого до берега та передали його працівникам Національної поліції.

На жаль, це вже друга смерть на воді у Дніпропетровській області за сьогодні. Раніше ми писали, що в обласному центрі у річці поблизу ресторану «Поплавок» виявили тіло жінки. Що щодо цього сказали у поліції – читайте тут!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: