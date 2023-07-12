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На Дніпропетровщині у річці потонув чоловік

Сьогодні 18:53
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Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині у річці потонув чоловік

Сьогодні, 12 липня, о 12:14 на лінію “101” надійшло повідомлення про те, що у селі Василівка-на-Дніпрі Синельниківського району у річці Дніпро виявлено тіло людини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце прибули рятувальники. За допомогою гумового човна вони транспортували тіло загиблого до берега та передали його працівникам Національної поліції.

На жаль, це вже друга смерть на воді у Дніпропетровській області за сьогодні. Раніше ми писали, що в обласному центрі у річці поблизу ресторану «Поплавок» виявили тіло жінки. Що щодо цього сказали у поліції – читайте тут!

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